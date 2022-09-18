برايتون يعين الإيطالي دي تسيربي خلفا للمدرب بوتر

المصدر: رويترز

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أعلن برايتون آند هوف ألبيون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعيين المدرب الإيطالي روبرتو دي تسيربي بعقد لمدة أربع سنوات بعد رحيل جراهام بوتر اليوم الأحد.

وبدأ دي تسيربي (43 عاما) مسيرته التدريبية في فرق مغمورة في إيطاليا قبل أن يتولى قيادة ساسولو في دوري الدرجة الأولى هناك وقاده للمركز الثامن في موسم 2020-2021.

وتولى دي تسيربي قيادة شاختار دونيتسك الأوكراني الموسم الماضي.

وقال توني بلوم رئيس برايتون "أنا سعيد جدا أن روبرتو وافق على أن يصبح مدربنا. فرق روبرتو تقدم أداء رائعا وشجاعا.. وأنا أثق أن أسلوبه وطريقته الخططية سيتناسبان ببراعة مع تشكيلتنا الحالية".

وقرر بوتر الرحيل عن برايتون قبل عشرة أيام وانتقل لتدريب تشيلسي بعدما قضى ثلاثة مواسم ناجحة في برايتون.

ويحتل برايتون المركز الرابع في الدوري برصيد 13 نقطة من ست مباريات وبفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر الذي خاض سبع مباريات.

وسيخوض برايتون مباراته الأولى عقب التوقف الدولي في ضيافة ليفربول في أول أكتوبر تشرين الأول المقبل.

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