أتالانتا يزيد أوجاع روما ويتصدر الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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اعتلى فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه روما 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على إنتر ميلان 3 / 1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر / 1، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4 / صفر وفيورنتينا على فيرونا 2 / صفر.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيورجيو سكالفيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

وشهدت المباراة طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 57.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة ميلان ونابولي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل توقف رصيد روما عند 13 نقطة في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تراجع أودينيزي للمركز الثاني، بعدما تصدر جدول الترتيب في وقت سابق اليوم بعدما قلب تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3/ 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة ولكن أودينيزي ادرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي ثم أكد تولجاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليبقى في المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة، تلقى يوفنتوس أول خسارة له في الدوري هذا الموسم بسقوطه أمام مونزا صفر / 1.

وسجل هدف المباراة الوحيد كريستيان جيثكيير في الدقيقة 74.

وأكمل يوفنتوس المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل دي ماريا في الدقيقة 40.

وتوقف رصيد يوفنتوس عند عشر نقاط في المركز الثامن، فيما رفع مونزا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز لاتسيو على مضيفه كريمونيزي 4 / صفر.

وسجل أهداف لاتسيو شيرو إيموبيلي (هدفين) في الدقيقتين السابعة و21 من ركلة جزاء، وسيرجي سافيتش في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وبيدرو رودريجيز في الدقيقة 79.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد كريمونيزي عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الخامسة، فاز فيورنتينا على فيرونا بهدفين نظيفين سجلهما جوناثان إيكوني ونيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 13 والأخيرة من المباراة.

وأهدر كريستيانو بيراجي ركلة جزاء لفيورنتينا في الدقيقة 26.

ورفع فيورنتينا رصيده إلى تسع نقاط في المركز العاشر، وتوقف رصيد فيرونا عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

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