فياريال وأشبيلية "حبايب" بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

خيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء فياريال مع ضيفه أشبيلية، اليوم الأحد، في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا فوز خيتافي 2 / صفر على مضيفه أوساسونا.

وارتفع رصيد فياريال، الذي عجز عن تحقيق الفوز في المسابقة للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر أمام ريال بيتيس في المرحلة الماضية، إلى 11 نقطة في المركز السادس، في حين رفع أشبيلية رصيده إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم أشبيلية مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق أوليفيه توريس، غير أن أليخاندرو باينا رودريجيز منح التعادل لفياريال في الدقيقة 51.

من جانبه، ابتعد خيتافي عن منطقة الهبوط بالبطولة، بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا 2 / صفر في وقت سابق اليوم.

وحسم خيتافي الفوز بهدف في كل شوط، إذ تقدم خوان ايجليسياس بهدف في الدقيقة 30 وأضاف جاستون ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

ولعب أوساسونا أغلب أوقات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إزيكيل أفيلا في الدقيقة 43 كما أنهى خيتافي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس مييا في الثواني الأخيرة.

ورفع الفوز رصيد خيتافي إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز الرابع عشر وتوقف رصيد أوساسونا عند 12 نقطة في المركز الخامس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز