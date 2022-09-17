دورتموند يستغل تعثر بايرن وينفرد بصدارة "البوندسليغا"

المصدر: د ب أ

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انفرد بوروسيا دورتموند مؤقتا بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه شالكه 1 /صفر وخسارة بايرن ميونخ حامل اللقب على يد مضيفه أوجسبورج صفر/ 1 اليوم السبت بالمرحلة السابعة من البوندسليجا.

وفي باقي المباريات فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتجارت 3 /1 وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن 1/ 1.

ورفع دورتموند رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات ليتقدم إلى الصدارة متفوقا بفارق نقطة واحدة على يونيون برلين الوصيف والذي يواجه فولفسبورج غدا الأحدونقطتين على فرايبورج صاحب المركز الثالث والذي يلتقي مع مضيفه هوفنهايم غدا أيضا كما يتفوق دورتموند بفارق ثلاث نقاط على بايرن صاحب المركز الرابع.

وعلى ملعب سيجنال إيدونا بارك، سجل المهاجم الشاب يوسوفا موكوكو /17 عاما/ هدف الفوز لدورتموند في الدقيقة 79.

وسجل دورتموند فوزه الخامس هذا الموسم مقابل هزيمتين.

واستعاد دورتموند إتزانه بعد خسارتين متتاليتين، إذ سقط على ملعب لايبزج صفر/ 3 في مباراته السابقة بالبوندسليجا قبل أن يخسر أمام مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي 1 /2 في دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب إمبولس أرينا أحرز ميرجيم بيريشا هدف الفوز لأوجسبورج في الدقيقة 59.

ورفع أوجسبورج رصيده إلى تسع نقاط ليتقدم للمركز الحادي عشر.

وتعثر بايرن للمرة الثانية على التوالي بالبوندسليجا بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت بهدفين لمثلهما في مباراته السابقة، لكن مهمته في دوري أبطال أوروبا تسير على أفضل حال حيث حقق انتصارين متتاليين على إنتر ميلان الإيطالي بهدفين دون رد قبل أن يفوز بنفس النتيجة على ضيفه برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء الماضي.

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