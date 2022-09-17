لاتسيو يعيد الأموال لمشجعيه بعد الخسارة 5-1 أمام ميتيلاند في الدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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أعلن لاتسيو أمس الجمعة أنه سيعوض الجماهير، التي اشترت تذاكر حضور مواجهة ميتيلاند الدنمركي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، والتي خسرها الفريق الإيطالي 5-1 أول أمس الخميس.

وقال لاتسيو إن 225 شخصا حضروا المباراة بملعب ام.سي.اتش أرينا بمدينة هيرنينج سيستعيدون أموالهم.

وسجل باولينيو وسوري كابا وايفاندر وجوستاف ايساكسن واريك سفياتشينكو أهداف ميتيلاند، الذي أهدر ركلة جزاء أمام لاتسيو صاحب المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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