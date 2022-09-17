بسبب الرقص..بيليه ونيمار يدعمان فينيسيوس جونيور في أزمة الهجوم العنصري

المصدر: د ب أ

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انضم بيليه إلي نيمار ودعما فينيسيوس جونيور، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، والذي تلقى هجوما عنصريا من وكيل لاعبين إسباني.

وظهر بيدرو برافو، وكيل لاعبين رئيسي في إسبانيا، في برنامج "إل شيرينجويتو" هذا الأسبوع، وقال إنه يحب على فينيسيوس أن يتوقف عن الرقص عندما يحتفل بتسجيل هدف.

وقال برافو :"يجب أن تحترم منافسك. عندما تسجل هدفا، إذا أردت رقص السامبا، فعليك أن تذهب إلى "سامبادروم" (لاسم الذي يُطلق على أماكن عرض مدارس السامبا خلال كرنفالات البرازيل). يجب أن تحترم زملاءك وأن تتوقف عن لعب دور القرد".

هذه التصريحات أثارت غضب برونو جيماريش، زميل فينيسيوس في المنتخب البرازيلي، وطالب لاعب وسط نيوكاسل بسجن برافو.

وكتب جيماريش في تغريدة اليوم الجمعة :" هذا الأحمق يجب أن يخرج من هناك مقبوضا عليه! لا يوجد عذر! إذا قال هذا الشخص هذا الكلام في بث مباشر على التلفاز، تخيل ما يقوله عندما لا يكون على الهواء. إذا لم يتم حبس هذا الشخص سيكون شيئا غير مفهوم".

بعدها قام نيمار بالإشارة إلى فينيوس في إحدى منشوراته على إنستجرام بجانب صورة للاعب ريال مدريد وهو يحتفل وعلق عليها :" راوغ، أرقص وكن على طبيعتك! سعيد بالطريقة التي أنت عليها. انطلق من أجل ذلك يا ولدي، الهدف التالي سنرقص!"

وأجاب فينيسيوس بصورة له وهو يرقص بجانب نيمار وجيماريش بينما كانوا يلعبون في المنتخب البرازيلي.

وانضم بيليه إلى نيمار في تقديم دعمه، حيث كتب المهاجم الأسطوري على إنستجرام :"كرة القدم مرح. إنها رقصة. إنها أكثر من ذلك إنها حفلة حقيقية".

وأضاف :" ومع ذلك، ولسوء الحظ، تظل العنصرية قائمة، لن نسمح لهذا أن يوقفنا عن الابتسام. سنواصل معركتنا يوميا بهذه الطريقة : سنقاتل من أجل حقنا في أن نكون سعداء وأن يتم احترامنا".

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