"السيدة العجوز" بدون روح.. يوفنتوس يسقط في عقر داره أمام بنفيكا بدوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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حقق بنفيكا البرتغالي فوزا ثمينا على أرض منافسه يوفنتوس الإيطالي 2 /1، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس عن طريق أركاديوش ميليك في الدقيقة الرابعة، قبل أن يدرك جواو ماريو التعادل لبنفيكا من ضربة جزاء في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 55 سجل ديفيد نيريس الهدف الثاني للفريق البرتغالي.

وبهذه الهزيمة، يحتل يوفنتوس المركز الثالث في ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن مكابي حيفا الإسرائيلي صاحب المركز الأخير.

على الجانب الأخر، يحتل بنفيكا المركز الثاني في المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق الأهداف خلف باريس سان جيرمان والذي فاز على مكابي حيفا 3 /1 في الجولة ذاتها.

وتقدم الفريق الإسرائيلي عن طريق شيري في الدقيقة 24، قبل أن يدرك ليونيل ميسي التعادل للفريق الفرنسي في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 69 سجل كيليان مبابي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان، قبل أن يكمل نيمار ثلاثية فريقه في الدقيقة 88.

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