هالاند يعاقب فريقه السابق بهدف متأخر ويمنح فوزاً لـ "السيتي" بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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هز إرلينج هالاند شباك فريقه السابق بروسيا دورتموند قبل ست دقائق من النهاية، ليقلب مانشستر سيتي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه في المجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 13 هدفا في ثماني مباريات مع سيتي منذ انتقاله قادما من الفريق الألماني، وجاء هدفه بشكل مذهل عندما قفز ليحول تمريرة جواو كانسيلو العرضية بقدمه اليسرى في الشباك.

وانتزع دورتموند تقدما مستحقا في الدقيقة 56 عندما أفلت جود بلينغهام لاعب منتخب إنجلترا من الرقابة ليصل إلى تمريرة ماركو رويس العرضية ويضعها بضربة رأس في المرمى.

وأدرك فريقه المدرب بيب غوارديولا التعادل بتسديدة قوية من المدافع جون ستونز قبل عشر دقائق من النهاية في مرمى ألكسندر ميير.

ويتصدر سيتي، الذي انتصر في أول مباراة 4-صفر على إشبيلية، المجموعة بست نقاط متقدما بثلاث نقاط على دورتموند.

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