تعادل شاختار وسيلتيك في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعادل شاختار دونيتسك وضيفه سيلتيك 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء في وارسو.

ويدين الفريق الأوكراني بالفضل في التعادل للاعبه ميخائيلو مودريك الذي هز الشباك في الدقيقة 29.

وهيمن سيلتيك على المباراة في بدايتها وانحصر اللعب في منتصف ملعب صاحب الضيافة وأتى الضغط بثماره إذ سجل أرتيم بوندارينكو لاعب شاختار الهدف الأول عن طريق الخطأ في مرماه عندما اصطدمت به محاولة ريو هاتاتي.

وأدرك شاختار، الذي نجح في استثماره للفرص في فوزه 4-1 على لايبزيج، التعادل من المحاولة الأولى الحقيقية عندما تفوق مورديك على الدفاع من الجانب الأيسر وسدد كرة سكنت الشباك.

وشارك مودريك في صناعة ما ظن أنه الهدف الثاني بعد دقيقتين لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وتغيرت مجريات المباراة، إذ وجد شاختار المساحات بينما حاول سيلتيك الحفاظ على صموده ورباطة جأشه.

وبدا سيلتيك أكثر تصميما في الشوط الثاني بقيادة لاعب الوسط البرتغال جوتا، لكن شاختار حافظ على صلابته الدفاعية رغم المحاولات التي سنحت للفريق الاسكتلندي في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويخوض شاختار المباريات المقررة على ملعبه في بولندا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وسيحل شاختار في الجولة المقبلة ضيفا على حامل اللقب ريال مدريد في أكتوبر تشرين الأول بينما يستضيف سيلتيك منافسه رازن بال شبورت لايبزيج.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز