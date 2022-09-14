أنشيلوتي: لن أغامر بالدفع ببنزيمة في الديربي

المصدر: د ب أ

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أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أن مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة يتعافى بشكل جيد لكنه لن يشارك في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل، إلا إذا تعافى بشكل كامل.

وغاب بنزيمة عن المباراة التي فاز فيها ريال مدريد على ريال مايوركا 4 /1 الأسبوع الماضي بسبب الإصابة في الركبة.

ويغيب بنزيمة أيضا عن المواجهة أمام لايبزج الألماني غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا ، مع إمكانية لحاقه بمباراة الديربي أمام أتلتيكو ولكن أنشيلوتي أكد أنه لن يغامر بالدفع بمهاجمه الفرنسي إذا لم يتعاف بشكل كامل.

وقال أنشيلوتي "إنه (بنزيمة) يتعافى بشكل جيد، هناك خيارات، لكنه سيشارك فقط إذا لم يكن هناك مخاطر تتعلق بالإصابة".

وشهدت المواجهة أمام مايوركا مشادة بين فينيسيوس جونيور ومدرب الفريق الضيف خافيير أجيري، بجانب رد فعل غاضب من ماركو اسينسيو بعد قرار أنشيلوتي بعدم الدفع به من على مقاعد البدلاء.

وعلق أنشيلوتي على ذلك بالقول "اسينسيو لا يمكن إعتباره شابا أو مخضرما، إنه يؤدي بشكل جيد، ومنذ نوبة غضبه يتدرب بشكل جيد للغاية".

وأشار "هذا ما ينبغي حدوثه عندما يشعر شخصا ما بالغضب، لأن بإمكانك أن تتدرب بشكل أفضل أو العكس، ولقد فضل (اسينسيو) الخيار الأول".

وفيما يتعلق بفينيسيوس قال أنشيلوتي "إنه بخير ونشيط، وفي ديناميكية جيدة ، تخطى تماما أحداث مباراة مايوركا، لا نتحدث بشأن ذلك، إنه ليس بالشيء الذي نحتاج للحديث بشأنه".

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