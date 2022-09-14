تشابي غاضب.. أول تصريح لمدرب برشلونة بعد الخسارة أمام البايرن

المصدر: رويترز

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انتقد تشابي هرنانديز مدرب برشلونة فريقه بعد فشله في استغلال الفرص التي أتيحت له في الخسارة 2-صفر أمام مضيفه بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء رغم "سيطرته على المباراة".

وأحرز بايرن هدفين في غضون أربع دقائق ليتقدم لصدارة المجموعة الثالثة متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة وإنتر ميلان الذي انتصر على فيكتوريا بلزن متذيل الترتيب.

ويلعب بايرن ضد فيكتوريا بلزن في المواجهتين المقبلتين، بينما يلعب برشلونة ضد إنتر.

واستحوذ برشلونة على الكرة وسدد 18 كرة مقابل 13 للفريق الألماني، لكن جاءت أربع تسديدات منها على المرمى مثل بايرن.

وأبلغ تشابي الصحفيين "أنا غاضب، لا أحب الخسارة، لم نستحقها. في العام الماضي كنت غاضبا لأن (بايرن) كان أكثر قوة من فريقي، لكن أعتقد أننا قدمنا أداء أفضل من بايرن الليلة... فرضنا سيطرتنا على بايرن وتفوقنا عليه.

"صنعنا العديد من الفرص للتسجيل والتي كان يمكنها تغيير مجرى المباراة. الأمر يتعلق بالتفاصيل في مباريات دوري الأبطال".

وأضاف "على هذا المستوى كل الأمور متساوية، وتدفع ثمن هذه الأخطاء، تعلمنا الدرس".

وأشار تشابي إلى أن فريقه بحاجة لتقليل أخطائه.

وقال "ارتكبنا خطأ في الركلة الركنية، ثم خطأ في العودة من الهجوم إلى الدفاع ولم نوقف بايرن، وعلى النقيض نجح في إيقاف هجماتنا عدة مرات".

وتابع "ثم فشلنا في العديد من الأمور، وافتقرنا للفاعلية التي كنا نتمتع بها في المعتاد... لذا لعبنا بشكل جيد وهذا هو الأمر الإيجابي، لكن الأمر السلبي هو الخسارة".

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