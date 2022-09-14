كلوب بروج يسحق بورتو 4-صفر في عقر داره بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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سحق كلوب بروج مضيفه بورتو برباعية دون رد أمس الثلاثاء ليفوز للمباراة الثانية تواليا في المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويتصدر الترتيب.

افتتح فيران جوتيلا التسجيل من ركلة جزاء مبكرة وأضاف كلوب بروج هدفين سريعين بعد الاستراحة بواسطة كمال سواح وأندرياس سكوف أولسن قبل أن يختتم البديل الواعد أنطونيو نوسا الرباعية في آخر المباراة ليحسم الفوز الكبير.

واستحق الفريق البلجيكي هذا الانتصار ليضيفه لفوزه غير المتوقع الأسبوع الماضي على ضيفه باير ليفركوزن.

ورفع بروج رصيده لست نقاط متفوقا على ليفركوزن وأتليتيكو مدريد وكلاهما يملك ثلاث نقاط بعد أن فاز الفريق الألماني على منافسه الإسباني 2-صفر اليوم الثلاثاء. ويتذيل بورتو الترتيب دون نقاط.

تقدم الفريق البلجيكي، الذي تذيل مجموعته في البطولة الموسم الماضي، بعد 15 دقيقة عندما أسقط جواو ماريو منافسه جوتيلا في المنطقة ليسدد اللاعب الإسباني المنضم حديثا إلى بروج ركلة الجزاء بنجاح. وبدا بورتو، الذي تجرع خسارة في اللحظات الأخيرة أمام أتليتيكو مدريد الأسبوع الماضي، في حالة سيئة وأخفق في ترجمة الفرصة الوحيدة التي لاحت له في الشوط الأول إلى هدف حين تصدى الحارس سيمون مينيوليه لمحاولة الجناح بيبي.

وبعد مرور دقيقتين على بداية الشوط الثاني، حاول جوتيلا مراوغة عدد من المدافعين على حافة منطقة جزاء بورتو لتبتعد الكرة عنه وتصل بالصدفة إلى سواح ليسجل المهاجم الغاني من مسافة قريبة.

وجعل بروج النتيجة 3-صفر في الدقيقة 52 عندما لعب بيورن ميجر تمريرة عرضية منخفضة من الجهة اليسرى لتصل إلى سكوف أولسن غير المراقب ليضع الكرة في شباك الحارس ديوجو كوستا.

واصل بورتو المحبط الكفاح من أجل خلق الفرص بينما أحبط بروج الواثق محاولات المنافس ولعب على الهجمات المرتدة.

وسجل بروج الهدف الرابع عندما أفلت نوسا، في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا، من الدفاع لينهي الكرة بهدوء في الشباك يفوق سنه (17 عاما).

وسيستضيف بروج منافسه أتليتيكو في الرابع من أكتوبر تشرين الأول عندما يحاول بورتو بطل أوروبا مرتين إعادة مسيرته للطريق الصحيح على أرضه أمام ليفركوزن.

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