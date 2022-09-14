أتليتيكو مدريد يسقط في فخ ليفركوزن بثنائية متأخرة

المصدر: رويترز

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ادخر باير ليفركوزن مجهوده للدقائق الأخيرة ليفوز 2-صفر على ضيفه أتليتيكو مدريد اليوم الثلاثاء ليعيد إطلاق مسيرته في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويخفف الضغوط على المدرب جيراردو سيواني.

وأظهر الفريق الألماني رغبة أكبر من منافسه الإسباني للفوز بهذه المباراة وكسر حالة الجمود أخيرا حين وضع روبرت أندريتش الكرة في الشباك في الدقيقة 84 بعد عمل جيد من جيريمي فريمبونج.

وشكل الظهير الهولندي فريمبونج خطورة على مرمى أتليتيكو حين حل بديلا في الشوط الثاني وصنع أيضا الهدف الثاني الذي سجله موسى ديابي بثقة في الدقيقة 87.

وبهذا الفوز يحتل ليفركوزن المركز الثاني في المجموعة الثانية بثلاث نقاط بالتساوي مع أتليتيكو صاحب المركز الثالث.

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