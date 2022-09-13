سبورتنج لشبونة في الصدارة بثنائية في مرمى توتنهام

المصدر: د ب أ

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فاز فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي على ضيفه توتنهام الإنجليزي 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل هدفي لشبونة باولينيو وأرثر جوميز في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لشبونة رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد توتنهام عند ثلاث نقاط.

وفاز توتنهام في الجولة الأولى على مارسيليا الفرنسي بهدفين نظيفين، فيما فاز لشبونة على آينتراخت فرانكفورت الألماني بثلاثية نظيفة.

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