الإنتر يقنص ثلاث نقاط ثمينة من مواجهة فيكتوريا في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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عاد إنتر الإيطالي من تشيكيا بثلاث نقاط غالية، وذلك بفوزه على مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي 2-صفر الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة النارية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعدما افتتح ما صُنِفَ بمجموعة الموت بسقوطه على أرضه أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2، كان إنتر مطالباً بالفوز على مضيفه التشيكي الذي يعتبر الحلقة الأضعف في مجموعة تضم أيضاً العملاق الإسباني برشلونة، إذا ما أراد البقاء في صراع الحصول على إحدى بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ونجح آخر فريق إيطالي رفع الكأس القارية الغالية عام 2010 حين توج بالثلاثية بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، في حسم النقاط الثلاث لصالحه بفضل البوسني إدين دجيكو الذي مهد أمامه الطريق بتسجيله هدف التقدم المستحق في الدقيقة 20 بعدما وصلته الكرة من الأرجنتيني خواكين كوريا، فسددها قوسية جميلة في الشباك ليسجل هدفه الشخصي السابع في مرمى الفريق التشيكي بقميصي فريقيه الحالي والسابق روما وفق "أوبتا" للاحصاءات.

وبعدما اضطر فيكتوريا بلزن الذي حل ثالثاً في مشاركاته الثلاث السابقة في دور المجموعات مواسم 2011-2012 و2013-2014 و2018-2019، الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد بافل بوتشا بسبب خطأ قاسٍ على نيكولو باريلا في الدقيقة 61، لعب دجيكو دور الممرر في الهدف الثاني الذي سجله الهولندي دنزل دمفريس في الدقيقة 70.

وبات دجيكو عن 36 عاماً و180 يوماً أكبر لاعب يسجل ويمرر كرة حاسمة في مباراة في دوري الأبطال منذ العاجي ديدييه دروغبا في نوفمبر 2014 حين حقق هذا الأمر عن 36 عاماً و259 يوماً وفق "أوبتا".

وتتجه الأنظار لاحقاً الى ملعب "أليانز أرينا" حيث يتواجه بايرن ميونيخ مع برشلونة في مواجهة تعتبر الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات.

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