الريال يستأنف رحلة الدفاع عن لقب دوري الأبطال بمواجهة صعبة أمام لايبزج

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستأنف فريق ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عندما يواجه ضيفه لايبزج الألماني غدا الأربعاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالبطولة.

ويسعى الريال لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي في النسخة الحالية من البطولة، من أجل الاقتراب من التأهل للأدوار الاقصائية خاصة بعدما فاز في الجولة الأولى على سيلتيك الإسكتلندي بثلاثة أهداف نظيفة.

ولن تكون مهمة الريال سهلة لاسيما وأنه سيواجه فريق لايبزج، الذي خسر في الجولة الأولى أمام شاختار دونيستك الأوكراني 1 / 4 وسيسعى بكل قوته لتحقيق نتيجة إيجابية تجدد آماله في عبور دور المجموعات.

وسيدخل لايبزج المباراة بفكر جديد خاصة بعد إقالة مدربه السابق دومينيكو تيديسكو، وتولي ماركو روزه تدريب الفريق.

واستطاع روزه أن يقود الفريق لتحقيق فوز كبير على بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني في أول مباراة يقود فيها الفريق وهو الأمر الذي يرفع المعنويات قبل مواجهة الريال.

وفي ذات المجموعة أيضا سيلتقي شاختار الأوكراني مع ضيفه سيلتيك الاسكتلندي في مباراة يبحث فيها شاختار عن مواصلة الانتصارات للاقتراب من للأدوار الاقصائية.

في المقابل سيسعى سيلتيك لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة لكي يحيي آماله في عبور دور المجموعات.

وفي المجموعة الخامسة، لن يكون لدى الميلان الكثير ليخشاه عندما يواجه ضيفه دينامو زغرب الكرواتي، لاسيما وأن الفريق فاز في المواجهات الأربع التي جمعتهما من قبل، من بينها الفوز 3 / 1 في المباراتين السابقتين اللتين أقيمتا على ملعب ميلان.

في المقابل حقق فريق دينامو زغرب مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الأولى من النسخة الحالية للبطولة عندما تغلب على تشيلسي بهدف نظيف.

وفي ذات المجموعة سيلتقي فريق تشيلسي مع ضيفه ريد بول سالزبورج في لقاء يسعى من خلاله الفريق اللندني لتحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الأولى.

في المقابل سيسعى فريق ريد بول سالزبورج لتحقيق نتيجة إيجابية مثلما فعل في الجولة الأولى بعدما تعادل مع ميلان 1/1.

وستتجه الأنظار صوب ملعب الاتحاد لمتابعة المباراة التي ستجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي بوروسيا دورتموند الألماني ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وتحظى هذه المباراة باهتمام كبير لاسيما وأن الجميع يريد أن يرى ما سيقدمه إيرلينج هالاند، هداف مانشستر سيتي، عندما يواجه فريقه القديم.

وحتى الآن تألق هالاند مع مانشستر سيتي، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ، حيث سجل مع مانشستر سيتي عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي وهدفين في دوري أبطال أوروبا.

وفي ذات المجموعة أيضا سيحل إشبيلية الإسباني ضيفا على كوبنهاجن الدنماركي في لقاء الجريحين، حيث خسر الفريق الإسباني أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة فيما خسر إشبيلية بثلاثية نظيفة أمام دورتموند.

وسيسعى الفريقان لتحقيق الفوز باللقاء من أجل استعادة توازنهما في المسابقة وإحياء آمالهما في عبور هذا الدور.

وسيكون فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في نزهة عندما يحل ضيفا على فريق مكابي حيفا الإسرائيلي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، فيما سيكون يوفنتوس الإيطالي على موعد مع مباراة صعبة أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي.

وتقام أيضا مباراة جلاسكو رينجرز الإسكتلندي أمام ضيفه نابولي الإيطالي ضمن منافسات المجموعة الأولى وهي المباراة التي كان من المفترض إقامتها اليوم الثلاثاء ولكن تم تأجيلها لمدة 24 ساعة لأسباب تتعلق بالتأمين والأمور التنظيمية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز