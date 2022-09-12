موناكو يلدغ ليون بثنائية في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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حافظ موناكو على صحوته في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه أولمبيك ليون، اليوم الأحد، في المرحلة السابعة للمسابقة.

وارتفع رصيد موناكو، الذي اقتنص انتصاره الثالث في البطولة خلال الموسم الحالي، إلى 11 نقطة في المركز السابع، متأخرا بفارق نقطتين خلف ليون، صاحب المركز الخامس، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث تقدم موناكو بهدف عن طريق لاعبه الشاب بينوا بادياشيلي في الدقيقة 55، قبل أن يضيف زميله التشيلي جويليرمو ماريبان في الدقيقة 63.

وعادت المباراة للاشتعال من جديد، بعدما قلص ليون الفارق عقب تسجيل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدفا للفريق الضيف في الدقيقة 81.

وحاول ليون خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى، لتضاعف تلك الخسارة من إحباط جماهيره التي شعرت بخيبة أمل عقب خسارة الفريق أمام لوريان في المرحلة الماضية.

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