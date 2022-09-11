ركلة جزاء تمنح 10 من لاعبي ميلان الفوز على سامبدوريا

المصدر: رويترز

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سجل أوليفييه جيرو هدفا من ركلة جزاء ليمنح عشرة من لاعبي ميلان فوزا مستحقا 2-1 أمام مضيفه سامبدوريا بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، وهو الانتصار الأول لحامل اللقب خارج أرضه هذا الموسم.

وصعد ميلان، الذي لم يذق طعم الهزيمة، إلى المركز الثاني بالتساوي مع المتصدر نابولي برصيد 14 نقطة من ست مباريات.

افتتح ميلان التسجيل في الدقيقة السادسة حين صنع رفائيل لياو بطريقة رائعة هدفا للمهاجم البرازيلي جونيور ميسياس من تسديدة منخفضة.

ولعب ميلان بقوة في الشوط الأول لكن الأمور تعقدت بعد الاستراحة حين طُرد لياو لحصوله على الانذار الثاني أثناء تنفيذ ركلة "مقصية" لكن قدمه اصطدمت برأس المدافع أليكس فيراري.

واستغل سامبدوريا التفوق العددي في الدقيقة 57 حين أدرك لاعب وسط صربيا فيليب ديوريتشيتش التعادل بضربة رأس عقب تمريرة المدافع توماسو أوجيلو.

لكن بعد عشر دقائق أعاد جيرو التقدم لميلان من علامة الجزاء مستغلا لمسة يد على لاعب الوسط جونزالو بيار.

ويبقى سامبدوريا في منطقة الهبوط ويملك نقطتين فقط.

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