المنافسات الرياضية في بريطانيا تكرم الملكة إليزابيث الثانية

المصدر: د ب أ

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ستشهد الأحداث والمنافسات الرياضية في جميع أنحاء بريطانيا، تكريم الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، اليوم السبت، وذلك بعدما تم تأجيل منافسات كرة القدم كدلالة على الاحترام.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن قصر باكنجهام أعلن وفاة الملكة عن عمر يناهز 96 عاما أول أمس الخميس.

وارتدى اللاعبون شارات سوداء خلال مباراة الكريكيت بين إنجلترا وجنوب أفريقيا، كما شهد اللقاء دقيقة صمت وبعدها النشيد الوطني.

ومن المتوقع حدوث أمور مماثلة في دوري الرجبي ومباريات "سوبر ليج" للرجبي وبطولة "بي جي ايه" للجولف في وينتورث.

ونصت إرشادات الحداد التي نشرتها الحكومة البريطانية أمس الجمعة، على عدم ضرورة إلغاء المنافسات أو إعادة جدولتها.

ورغم ذلك اختارت أندية كرة القدم والاتحادات تأجيل كل المنافسات المخطط لها في مطلع الاسبوع الحالي.

وتم تأجيل جميع مباريات الدوري الإنجليزي والدرجات الأقل ودوري السيدات إلى جانب كل المباريات على كافة المستويات في إنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز.

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