بايرن ميونخ يهدر فرصة الانفراد بصدارة "البوندسليغا"

المصدر: د ب أ

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أهدر بايرن ميونخ حامل اللقب فرصة الانفراد بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شتوتجارت 2 /2 اليوم السبت في المرحلة السادسة من البوندسليغا.

وتعرض بوروسيا دورتموند لهزيمته الثانية هذا الموسم وسقط على ملعب لايبزج صفر/ 3.

وفي باقي المباريات فاز هوفنهايم على ضيفه ماينز 4 /1 وفولفسبورج على مضيفه انتراخت فرانكفورت 1 /صفر وتعادل هيرتا برلين مع ضيفه باير ليفركوزن 2 /2.

وحصد بايرن نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويقتسم صدارة البوندسليغا مع هوفنهايم ودورتموند وفرايبورج الذي يلاقي ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الأحد.

وسجل بايرن تعادله الثالث مقابل ثلاثة انتصارات ويبقى هو الوحيد رفقة يونيون برلين وكولون الذين لم يتعرضوا لأي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي.

وعلى ملعب أليانز أرينا تقدم المهاجم الفرنسي الشاب ماتيس تيل /17 عاما/ بهدف لبايرن في الدقيقة 36 ورد كريس فيهريش بهدف لشتوتجارت في الدقيقة 57.

وأضاف النجم الألماني الشاب جمال موسيالا الهدف الثاني للنادي البافاري في الدقيقة 60 لكن شتوتجارت حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع للمباراة سجل منها الغيني سيرهو جيراسي هدف التعادل القاتل للفريق الضيف.

وعلى ملعب ريد بول أرينا ، خاض لايبزج مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه، والذي واجه فريقه السابق دورتموند، بعد أن رحل عن تدريبه عقب نهاية الموسم الماضي.

وتقدم المجري ويلي أوربان بهدف للايبزج في الدقيقة السادسة ثم أضاف المجري الأخر دومينيك سزوبوسزلاي الهدف الثاني في الدقيقة 45 وتكفل المالي أمادو هايدارا بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

واستعاد لايبزج إتزانه بعد خسارته على ملعب اينتراخت فرانكفورت صفر/ 4 في الجولة الماضية من البوندسليغا ثم سقوطه أمام ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 1 /4 في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.



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