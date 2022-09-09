اليونايتد يخسر من سوسيداد وماركينيوس يتألق في فوز أرسنال بالدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

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افتتح مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بالهزيمة 1-صفر أمام ضيفه ريال سوسيداد، بينما هز الوافد الجديد ماركينيوس الشباك في فوز أرسنال 2-1 على مضيفه زوريخ أمس الخميس.

وتم تنفيذ دقيقة صمت في زوريخ ومانشستر بعد وفاة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في بيان "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكرة القدم الأوروبية يشعران بالحزن لوفاة الملكة إليزابيث وهي واحدة من أكثر الشخصيات احتراما في العالم". "تعازينا لعائلتها والأمير وليام رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وأيضا مواطني المملكة المتحدة ودول الكومنولث".

وباستاد أولد ترافورد، أجبر يونايتد ضيفه سوسيداد على الدفاع لكن الفريق الإسباني صمد رغم محاولات كريستيانو رونالدو وأنتوني إيلانجا.

وهز رونالدو الشباك في الشوط الأول لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

ومع مشاركة برونو فرنانديز بدلا من كريستيان إريكسن في الشوط الثاني، افتقر يونايتد للإبداع وزادت ثقة سوسيداد.

وكوفئ الفريق الإسباني في الدقيقة 59 عندما افتتح برايس مينديز التسجيل من ركلة جزاء بعد لمسة يد على ليساندرو مارتينيز.

وفي المجموعة ذاتها، انتصر شريف تيراسبول 3-صفر على أومونيا نيقوسيا.

وتغلب لاتسيو الإيطالي 4-2 على فينوورد في المجموعة السادسة بفضل ثنائية ماتياس فيسينو.

وفي وقت سابق، استهل المهاجم الشاب ماركينيوس مسيرته مع أرسنال بطريقة رائعة حيث سجل هدفا وصنع آخر في الفوز 2-1 على زوريخ.

وافتتح اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما، والذي انضم من ساو باولو قبل انطلاق الموسم، التسجيل وصنع هدف الفوز لزميله إيدي نكيتياه بعد أن كان ميرلينج كريزيو أدرك التعادل لزوريخ من ركلة جزاء.

وفي المباريات الأخرى بالمجموعة، بدأ ايندهوفن مشواره بشكل متواضع حيث تعادل 1-1 على أرضه مع بودو/جليمت بينما خسر روما، الذي فاز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، 2-1 أمام مضيفه لودوجورتس في المجموعة الثالثة.

وأدرك فريق المدرب جوزيه مورينيو التعادل في الدقيقة 86 عن طريق البديل إلدور شومورودوف، لكن البرازيلي نوناتو أضاف الهدف الثاني لأصحاب الأرض بعد ذلك بدقيقتين.

وحقق ريال بيتيس الفوز 2-صفر على مضيفه هلسنكي بثنائية ويليان جوزيه في المباراة الأخرى للمجموعة.

وتقدم أرسنال مبكرا عندما أرسل نكيتياه الكرة إلى ماركينيوس الذي سدد في الزاوية العليا للمرمى منهيا هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 16.

وواصل النادي اللندني هيمنته لكن أصحاب الأرض صمدوا أمام العاصفة وتعادلوا في نهاية الشوط الأول بعدما نفذ كريزيو ركلة جزاء بهدوء بعد أن أسقط نكيتياه منافسا في المنطقة.

وعوض نكيتياه الخطأ في الدقيقة 62 بهدف من ضربة رأس من تمريرة ماركينيوس العرضية ليمنح متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث نقاط مستحقة.

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