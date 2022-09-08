فلامنغو يبلغ نهائي "ليبرتادوريس" بفوزه مكرر على سارسفيلد

المصدر: رويترز

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كرر فلامنغو البرازيلي فوزه على فيليز سارسفيلد عندما تغلب على ضيفه الأرجنتيني 2-1 الليلة الماضية ليبلغ نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس للمرة الثانية على التوالي.

ولم تكن هناك شكوك بشأن عبور فلامنغو إلى النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم بعد انتصاره الكبير 4-صفر في الأرجنتين الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من تقدم سارسفيلد عبر لوكاس براتو بعد 21 دقيقة، أدرك بيدرو التعادل لفلامنغو في نهاية الشوط الأول.

وحسم مارينيو فوز الفريق البرازيلي في الدقيقة 68.

وسيأمل فلامنغو في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1981 و2019 عندما يواجه منافسه المحلي أتليتيكو بارانينسي، الذي أخرج بالميراس حامل اللقب في آخر موسمين.

وسبق لأتليتيكو بارانينسي الخسارة في النهائي أمام ساو باولو في 2005.

وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي ستكون فيها المباراة النهائية برازيلية خالصة.

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