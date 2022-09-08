في مباراة "اشتعلت" بعد نهايتها!.. غريزمان يمنح أتليتيكو الفوز على بورتو بدوري الأبطال

المصدر: رويترز

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سجل أنطوان غريزمان هدفا في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع ليمنح أتليتيكو مدريد فوزا مثيرا 2-1 أمام عشرة من لاعبي ضيفه بورتو في نهاية نارية لمواجهة الجارين بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

والتقى الفريقان في افتتاح دور المجموعات للعام الثاني على التوالي وبدا أن المباراة تسير نحو التعادل بدون أهداف.

لكن مدافع أتليتيكو ماريو إيرموسو افتتح التسجيل بعد بدء الوقت بدل الضائع بتسديدة غيرت اتجاهها وعجز الحارس ديوجو كوستا عن التعامل معها.

وتعادل لاعب وسط بورتو ماتيوس أوريبي بعد أربع دقائق قبل أن ينتزع البديل غريزمان الانتصار بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة 101.

وتساوى أتليتيكو في صدارة المجموعة الثانية مع كلوب بروج، الذي هزم باير ليفركوزن 1-صفر.

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