مع بروز "ساني".. بايرن يحافظ على تقليده الافتتاحي في دوري الأبطال أمام الإنتر

المصدر: رويترز

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أحرز ليروي ساني هدفا وتسبب في هدف آخر ليقود بايرن ميونيخ للفوز 2-صفر على إنتر ميلان في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من يوزوا كيميش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25.

ويستحق ساني الفضل في الهدف الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينجسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66.

ويستضيف البايرن، الذي تعافى من التعادل في آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة الأسبوع المقبل فيما يحل الإنتر، الذي خسر للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميلان السبت الماضي، ضيفا على فيكتوريا بلزن.

وكان بطل ألمانيا الطرف الأفضل منذ البداية، وأنقذ أونانا فرصتين من توماس مولر بالإضافة إلى محاولة من كيميش.

لكن الحارس الكاميروني لم يستطع فعل أي شيء أمام ساني لينتزع البايرن تقدما مستحقا.

وأنقذ أونانا، الذي شارك بدلا من سمير هاندانوفيتش، كرة أخرى من ألفونسو ديفيز في الدقيقة 37 قبل أن يتابع مارسيل زابيتسر الكرة خارج المرمى.

وتحسن أداء الإنتر بعد الاستراحة وحصل إيدن جيكو ودامبروسيو على فرص لكن البايرن لم يشعر بالخطر وسجل الهدف الثاني.

وأهدر خواكين كوريا فرصة تقليص الفارق للإنتر عندما استغل تمريرة خاطئة من لوكا هرنانديز لكنه سدد بجوار مرمى مانويل نوير قبل سبع دقائق من النهاية.

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