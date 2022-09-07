جالتييه يمدح "الباريسيين" لتماسكهم أمام "السيدة العجوز"

المصدر: رويترز

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كال كريستوف جالتييه مدرب باريس سان جيرمان المديح لفريقه لتماسكه في الشوط الثاني في الفوز 2-1 على يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

ويعتقد جالتييه، الذي خاض مباراته الأولى في البطولة مع باريس سان جيرمان، أن فريقه سيتطوّر بعدما عانى لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق على يوفنتوس في تسع مباريات.

وأبلغ جالتييه مؤتمرا صحفيا "حظينا بفترات جيدة في الشوط الأول وتقدمنا بهدفين عن استحقاق، وأنا سعيد بأداء فريقي حتى بعدما اتيحت الفرص ليوفنتوس".

وتقدم صاحب الأرض 2-صفر في أول 22 دقيقة بفضل ثنائية كيليان مبابي بعد تمريرتين من نيمار وأشرف حكيمي.

وفشل مبابي في تمرير الكرة إلى نيمار غير المراقب في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص يوفنتوس الفارق.

وقال جالتييه "مبابي قدم أداء رائعا، وهو مهووس بالتسجيل. ربما لم ير نيمار، لا أعلم".

وتحول الزخم إلى يوفنتوس لكن باريس سان جيرمان صمد وكاد أن يضيف الهدف الثالث.

وأضاف المدرب الفرنسي "اجتهدنا للحفاظ على شباكنا من الهدف الثاني، لكننا سننضج بفضل هذه المباريات".

وكان ماسيميليانو أليجري؛ مدرب يوفنتوس، حزينا بعد بداية فريقه السيئة.

وقال "كان يمكننا تفادي الهدفين، لكن أمام فريق قوي مثل هذا فليس من السهل التعافي بعد هذه البداية السيئة. كنا سيئين في الشوط الأول".

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