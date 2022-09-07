سيدات إنجلترا يختتمن تصفيات المونديال بتسجيلهن 80 هدفاً دون أن تهتز شباكهن

المصدر: رويترز

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انتصرت إنجلترا بطلة أوروبا على لوكسمبورج 10-صفر في آخر مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم للسيدات امس الثلاثاء، لتنهي مشوارها المثالي بطريقة رائعة محققة 10 انتصارات في 10 مباريات وسجلت 80 هدفا من دون أن تهتز شباكها ولو لمرة واحدة.

في مباراتها الأولى على أرضها بعد فوزها ببطولة أوروبا في يوليو الماضي، صال فريق المدربة سارينا فيخمان وجال في ملعب بيت 365 الخاص بستوك سيتي، حيث سجلت جورجيا ستانواي وبيث إنجلاند هدفين لكل منهما بينما سجلت ست لاعبات أخريات بقية أهداف اللقاء.

وجاء ربع أهداف إنجلترا البالغ وعددها 80 في التصفيات عندما قسا الفريق بشدة على لاتفيا بنتيجة 20-صفر في نوفمبر العام الماضي ليسجل رقما قياسيا وطنيا.

وتأهلت إنجلترا، متصدرة المجموعة الرابعة، بالفعل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات، والتي ستقام في أستراليا ونيوزيلندا في الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المقبل.

ومع ذلك، سيخضع فريق المدربة فيخمان للاختبار عندما يستضيف المنتخب الأمريكي بطل العالم، يوم 7 أكتوبر المقبل في ويمبلي.

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