ميلان يتعادل 1-1 مع سالزبورغ في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

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قاد أليكسيس ساليماكرس لاعب وسط ميلان بطل إيطاليا للتعادل 1-1 مع مضيفه سالزبورغ النمساوي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وأدرك ساليماكرس التعادل في الدقيقة 40 بتسديدة من داخل المنطقة بعد أن قفز أوليفييه جيرو مهاجم ميلان من أمامه ليسمح له بالتسجيل.

وكان سالزبورجغ افتتح التسجيل في الدقيقة 28 بواسطة المهاجم نواه أوكافور الذي تفوق على المدافع بيير كالولو ليضع الكرة في الشباك.

وسيحل سالزبورج في المباراة المقبلة ضيفا على تشيلسي في 14 سبتمبر أيلول بينما سيستضيف ميلان فريق دينامو زغرب في المجموعة الخامسة.

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