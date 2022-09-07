مبابي يقود سان جيرمان للفوز على يوفنتوس في دوري الأبطال

المصدر: د ب أ

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قاد كيليان مبابي فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للفوز على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بالبطولة، والتي شهدت فوز بنفيكا البرتغالي على مكابي حيفا الإسرائيلي 2 / صفر.

وتقدم سان جيرمان بهدف سجله كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يقلص يوفنتوس الفارق بهدف سجله ويستون ماكيني في الدقيقة 54.

وفي المباراة الثانية، فاز بنفيكا البرتغالي على ضيفه مكابي حيفا الإسرائيلي بهدفين نظيفين سجلهما رافا سيلفا وأليخاندرو جريمالدو في الدقيقتين 50 و54.

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