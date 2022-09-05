أنشيلوتي واثق من فرص الملكي في الدفاع عن لقب دوري الأبطال

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تفاؤله بفرص النادي الإسباني في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين متتاليتين رغم أن مكاتب المراهنات لم تضعه من بين أول أربعة مرشحين.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا في جلاسجو قبل بدء مشواره في المجموعة السادسة بدوري الأبطال أمام سيلتيك يوم الثلاثاء "ليست مفاجأة لي ألا أكون المرشح الأوفر. أعتقد أنها علامة جيدة".

وأضاف "أعتقد أنه في العام الماضي كانت فرصنا أقل في الإحصائيات لحصد اللقب. ولدينا فريق أفضل هذا الموسم.

"ما حدث العام الماضي سيحدث مرة أخرى. سننافس حتى النهاية، ونأمل أن نخوض النهائي".

وفي الموسم الماضي، كان ريال مدريد يعتبر غير المرشح للفوز خلال المباريات الإقصائية أمام باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي وكذلك في المواجهة النهائية أمام ليفربول، لكنه خالف التوقعات وحصد اللقب للمرة 14 وعزز رقمه القياسي.

وقال أنشيلوتي "في هذه البطولة يحظى ريال مدريد بالاحترام دائما. تاريخ النادي جزء من تاريخ هذه البطولة".

وأضاف "نبدأ بحماس، كما هو الحال دائما، لكنك لا تعرف أبدا ما سيحدث. علينا أن نفكر في دور المجموعات أولا، ونحسم (المجموعة)، ثم نرى ما سيحدث بعد (راحة نوفمبر وديسمبر من أجل) كأس العالم".

وقال أنشيلوتي إنه من المحتمل أن يستعين كثيرا بسياسة التناوب للحفاظ على جاهزية اللاعبين في دوري الأبطال والدوري الإسباني.

وقال المدرب الإيطالي إنه قلق بشأن كيفية تعامل اللاعبين مع الجدول الزمني المزدحم بمجرد العودة من نهائيات كأس العالم في قطر والتي تنطلق في 20 نوفمبر.

وتابع أنشيلوتي "حتى كأس العالم أعتقد أننا لن نواجه مشكلات لأن اللاعبين جاهزون ومتحمسون.

"يريدون الوصول إلى كأس العالم وهم في حالة جيدة. السؤال هو كيف سيعود اللاعبون بعد كأس العالم. نحن لا نعرف لأنه وضع استثنائي".

ويلعب ريال مدريد في المجموعة السادسة لدوري الأبطال إلى جانب رازن بال شبورت لايبزيج وشاختار وسيلتيك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز