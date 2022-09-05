دونكان مهاجم ليفربول السابق يتهم وكيل أعماله بتدمير مسيرته

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم بوبي دونكان المهاجم السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، وكيل أعماله السابق بالعمل على "تعريض مسيرته للخطر" بعد ثلاثة أعوام من انتقاله المثير للجدل إلى فيورنتينا الإيطالي.

وكان ينظر إلى دونكان باعتباره نجم المستقبل في ليفربول، لكن الأضواء أصبحت مسلطة عليه في 2019 حينما اتهم وكيل أعماله السابق سيف روبي، النادي الإنجليزي بالتسبب في "مشاكل ذهنية عميقة" للاعب الصاعد، قبل أن يتفاوض على انتقال دونكان إلى فيورنتينا الإيطالي، لكن ليفربول نفى دوما هذه الإدعاءات.

ولكن دونكان، وهو ابن عم النجم الأسطوري لليفربول ستيفن جيرارد، تعثر منذ انتقاله إلى فيورنتينا ويلعب الآن في صفوف ريال بالومبيديكا لنينسي المنافس بالدرجة الثالثة الإسباني، بعد فترة احترافية فاشلة في ديربي كاونتي الإنجليزي.

وقال روبي في تصريحات لبرنامج "توك سبورت" الإذاعي، "حقيقة نصحته (دونكان) بالبقاء في ليفربول وعليك أن تتفهم شيئا واحدا، وهو أنني كنت أحاول أن أخبرك أن وظيفتي تتمثل في القيام بالأفضل لمن يطلبون مساعدتي".

وأضاف "في هذه الجزئية يمكنك الاختيار بين أن تصدقني أو لا تصدقني، رأيت أن استمراره هو الخيار الأفضل، وفي النهاية أصبحت الأمور قبيحة بعض الشيء مع ليفربول، وهو أمر مؤسف".

ولكن دونكان سرعان ما نفى تصريحات روبي، وقال في سلسلة تغريدات عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "أنت وأنا نعلم الحقيقة".

وأضاف "لم يكن لدي قرار أو كلمة بما أنك تحملت مسؤولية تعريض مسيرتي للخطر، وأن تبعد صبي محلي عن فريق طفولته، وتركتني أنا وعائلتي نلم أشلاء أنفسنا".

وأشار "لم أتحدث ولو لمرة واحدة عن هذا الموضوع طوال أربعة أعوام حيث كانت أولويتي القصوى تتمثل في إعادة مسيرتي إلى الطريق الصحيح، مازلت تعتقد أن لديك الحق في الإشارة إلى اسمي في برنامج إذاعي على الهواء مباشرة".

وختم دونكان بالقول "سأقول الحقيقة بنفسي عندما يكون الوقت مناسبا، ما كان يجب علي أن أضع مسيرتي المهنية بين يديك. لقد تعلمت درسي القاسي هناك. وأنا أصلي فقط لأنك تعلمت مهنتك لأنها يمكن أن تدمر مهنة صبي صغير آخر".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز