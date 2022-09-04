لجنة حكام "البريميرليغ" تعترف: هناك أخطاء في مباراتي تشيلسي ونيوكاسل!

المصدر: د ب أ

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اعترفت لجنة الحكام ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رسميا بأن قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) فيما يتعلق برفض الأهداف خلال مباراتي تشيلسي ونيوكاسل يونايتد أمس السبت بالمسابقة، كانت خاطئة.

وتعهدت اللجنة بـ"التعاون الكامل" في المراجعة التي تجريها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن المباراتين.

واتخذت اللجنة المسؤولة عن حكام المباريات الاحترافية بإنجلترا خطوة نادرة تتمثل في "الاعتراف" بأخطاء قرارات فار في بيان أصدرته اليوم الأحد، مبدية موافقتها على طلب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بإجراء تحقيق إضافي.

وتتم مراجعة قرارات حكم الفيديو المساعد في جميع المباريات بالفعل بواسطة لجنة مستقلة مؤلفة من خمسة أعضاء تضم ممثلين عن الدوري الإنجليزي الممتاز ولجنة الحكام بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين سابقين، مع إرسال نتائجها إلى الأندية المعنية.

لذا فمن المهم أن تتخذ لجنة الحكام خطوة إضافية عقب مباراتي السبت، حيث رفضت تقنية فار هدفا لمصلحة ويستهام في مرمى تشيلسي في الدقيقة 90 من عمر المباراة التي انتهت بفوز الفريق الأزرق 2 / 1.

كما رفضت التقنية هدفا سجله تيريك ميتشل، لاعب كريستال بالاس بالخطأ في مرمى فريقه، خلال لقائه ضد مضيفه نيوكاسل يونايتد على ملعب (سانت جيمس بارك)، الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وذكرت اللجنة في بيان نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "أقرت لجنة الحكام بالواقعتين اللتين تسببتا في عدم السماح بتسجيل هدف في كل من مباراتي تشيلسي ضد ويستهام، ونيوكاسل ضد كريستال بالاس".

أضافت اللجنة "سوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبهم مراجعة هذين الحادثين المعينين، باستخدام النتيجة كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي وتطوير حكام المباريات".

وتعرض القراران لانتقادات شديدة، حيث وصف ديفيد مويس، مدرب ويستهام، مسؤول حكم الفيديو المساعد جاريد جيليت بأنه غير لائق للخدمة بعد مواجهة الحكم آندي مادلي، الذي أدار المباراة.

وتم إلغاء هدف ماكسويل كورنيه لمصلحة ويستهام بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، حيث اعتبر جارود بوين، لاعب الفريق الضيف، أنه تسبب في خطأ ضد السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي أثناء محاولته الوصول إلى الكرة التي وقعت من يد الحارس.

وقال مويس، الذي بدا عليه الغضب "أنا مندهش من أن تقنية حكم الفيديو المساعد أرسلت الحكم ليراه. لكنني اعتقدت أنه حتى لو ذهب إلى التلفزيون فلا سبيل للتراجع عن قراره باحتساب الهدف، لأن هذا هدف صحيح. كان قرارا سيئا يبعث على السخرية".

وتابع "سأقوم باستجواب حكم الفيديو المساعد اليوم وكذلك الحكم. لكن حكم اللقاء كان ينبغي عليه أن يتمسك بقرار احتساب الهدف. المحزن أن هذا هو مستوى التحكيم الضعيف في الوقت الحالي".

من جانبه، كان إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، أكثر اعتدالًا في رد فعله على إلغاء احتساب هدف فريقه في مرمى كريستال بالاس.

واستند الحكم مايكل سالزبوري لإلغاء الهدف على خطأ قام به جوزيف ويلوك لاعب نيوكاسل، ضد فيسنتي جوايتا، حارس مرمى كريستال بالاس، لكن هاو قال: "لم أعتقد أنه كان يجب رفض الهدف".

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