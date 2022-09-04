فياريال يقسو على إلتشي برباعية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

عاد فياريال إلى طريق الانتصارات في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه إلتشي، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أوساسونا على ضيفه رايو فايكانو 2 / 1، وإسبانيول على مضيفه أتلتيك بلباو 1 / صفر.

وارتفع رصيد فياريال، الذي تعادل في المرحلة الماضية مع خيتافي، إلى 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد (المتصدر)، في حين تجمد رصيد إلتشي عند نقطة واحدة، في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وأحرز جيرارد مورينو وجيوفاني لو سيلسو الهدفين الأول والثاني لفياريال في الدقيقتين 27 و36 على الترتيب.

وواصل فياريال فرض سيطرته على مجريات المباراة في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيله هدفين آخرين عبر فرانسيس كوكولين وخوسيه موراليس في الدقيقتين 89 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وانتزع إسبانيول فوزه الأول في البطولة هذا الموسم، بعدما حقق انتصارا ثمينا 1 / صفر على مضيفه أتلتيك بلباو في وقت سابق اليوم.

وارتفع رصيد إسبانيول إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، في حين توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة هذا الموسم، عند 7 نقاط في المركز السادس.

ويدين إسبانيول بالفضل إلى مهاجمه الدنماركي مارتن برايثويت، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83، في ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني، الذي انتقل لصفوفه في آخر يوم لفترة الانتقالات الصيفية، قادما من برشلونة.

من جانبه، حافظ أوساسونا على تواجده في مراكز المقدمة بجدول ترتيب البطولة، عقب فوزه المثير 2 / 1 على ضيفه رايو فايكانو.

وارتفع رصيد أوساسونا، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب خسارته من ريال بيتيس في المرحلة الماضية، إلى 9 نقاط في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد فايكانو، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في البطولة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر مؤقتا.

وبادر أوساسونا بالتسجيل عن طريق إيمار أوروز في الدقيقة 54، لكن فلوريان لوجون أدرك التعادل لمصلحة رايو فايكانو في الدقيقة 75.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، منح اللاعب الشاب ايمار اوروز النقاط الثلاث لفريق أوساسونا، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل للفريق الباسكي في الدقيقة 90.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز