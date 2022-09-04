قرعة كأس ألمانيا تسفر عن مواجهات مثيرة بالدور الثاني

المصدر: د ب أ

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أسفرت قرعة الدور الثاني لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الأحد، عن وقوع بايرن ميونخ في مواجهة أوجسبورج، فيما يستضيف لايبزج (حامل اللقب) فريق هامبورج.

وخرج بايرن من نفس الدور بالبطولة في الموسم الماضي، حيث يخشى من تكرار الأمر هذا الموسم، عندما يحل ضيفا على جاره البافاري، الذي يعاني من البداية المتعثرة في الدوري الألماني خلال الموسم الحالي.

ويشهد الدور الثاني بكأس ألمانيا أيضا مواجهة أخرى بين فريقين من الدوري الألماني، حيث يلتقي هوفنهايم مع ضيفه شالكه، الصاعد هذا الموسم للدرجة الأولى.

في غضون ذلك، يواجه لايبزج ضيفه هامبورج، بطل أوروبا السابق، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه من الدرجة الأولى عام 2018.

في المقابل، يسافر سانت باولي لمواجهة مضيفه فرايبورج، التي خسر نهائي المسابقة الموسم الماضي.

ويخرج بوروسيا دورتموند لملاقاة مضيفه هانوفر، الناشط بدوري الدرجة الثانية، فيما يلعب إينتراخت براونشفايج، الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية، مع فولفسبورج، المتعثر في الدرجة الأولى.

ويستضيف فريق شتوتجارت كيكرز، الذي يلعب بدوري الدرجة الخامسة، وهو أدنى فريق متبقي في القرعة، مع إينتراخت فرانكفورت، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي.

يذكر أن مباريات الدور الثاني للبطولة سوف تجرى يومي 18 و19 أكتوبر القادم، في حين تقام المباراة النهاية في الثالث من يونيو المقبل على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين.

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