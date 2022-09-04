مبابي يقود سان جيرمان للفوز على نانت في الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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فاز فريق باريس سان جيرمان على مضيفه نانت 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت فوز مارسيليا على أوكسير 2 / صفر وليون على آنجيه 5 / صفر.

وسجل أهداف سان جيرمان كيليان مبابي (هدفين) في الدقيقتين 18 و54 ونونو مينديز في الدقيقة 68.

وشهدت المباراة طرد فابيو دا سيلفا لاعب نانت في الدقيقة 24.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام مارسيليا، وتوقف رصيد نانت عند ست نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مارسيليا على مضيفه أوكسير 2 / صفر.

وسجل هدفي مارسيليا جيرسون سانتوس في الدقيقة السابعة وأليكسيس سانشيز في الدقيقة 84.

ورفع مارسيليا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد أوكسير عند سبع نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الثالثة، فاز ليون على آنجيه 5 / صفر.

وسجل أهداف ليون كارل توكو إيكامبي (هدفين) في الدقيقتين 31 و59 والكسندر لاكازيت في الدقيقة 38 وكاستيلو لوكيبا في الدقيقة 62 وموسى ديمبلي في الدقيقة 88.

ورفع ليون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد آنجيه عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

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