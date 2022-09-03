أستون فيلا يوقف قطار السيتي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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تعادل فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه أستون فيلا 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز تشيلسي على ويستهام 2 / 1 وتوتنهام على فولهام 2 / 1، ووولفرهامبتون على ساوثهامبتون 1 / صفر، وبرينتفورد على ليدز 5 / 2 وبورنموث على نوتينجهام فورست 3 / 2 وتعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا وليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله إيرلينج هالاند في الدقيقة 50، وتعادل أستون فيلا عن طريق ليون بايلي في الدقيقة 74.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف أرسنال، كما رفع أستون فيلا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل ليفربول مع مضيفه إيفرتون سلبيا.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع ليفربول رصيده إلى تسع نقاط في المركز السادس، كما رفع إيفرتون رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر.

وهذا التعادل هو الثالث لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين والخسارة في مباراة.

كما أنه التعادل الرابع لإيفرتون مقابل الخسارة في مباراتين، علما بأنه لم يحقق أي انتصار حتى الآن.

وفي المباراة الثالثة، قلب تشيلسي تأخره بهدف أمام ويستهام إلى فوز 2 / 1..

وتقدم ويستهام بهدف سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة قبل أن يسجل تشيلسي هدفين عن طريق بينجامين تشيلويل وكاي هافيرتز في الدقيقتين 76 و88.

ورفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد ويستهام عند أربع نقاط في المركز الثامن عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز توتنهام على فولهام 2 / 1.

وسجل هدفي توتنهام بيير إميل هوبيرج وهاري كين في الدقيقتين 40 و75، فيما سجل هدف فولهام الكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 83.

ورفع توتنهام رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد فولهام عند ثماني نقاط في المركز العاشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز وولفرهامبتون على ساوثهامبتون بهدف نظيف سجله دانييل بودينسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد ساوثهامبتون عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة السادسة، فاز برينتفورد على ليدز 5 / 2.

وتقمص إيفان توني دور البطولة لبرينتفورد بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 30 و43 و58 فيما سجل الهدفين الآخرين بريان مبيومو ويوان ويسا في الدقيقتين 82 والأخيرة من المباراة.

فيما سجل هدفي ليدز لويس سينيستيرا ومارك روكا في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و79.

ورفع برينتفورد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد ليدز عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة السابعة، فاز بورنموث على نوتينجهام فورست 3 / 2.

وسجل أهداف بورنموث فيليب بيلينج ودومينيك سولانكي وجايدون أنتوني في الدقائق 51 و63 و87، فيما سجل هدفي نوتينجهام فورست شيخو كوياتي في الدقيقة 33 وبيرنان جونسون في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

ورفع بورنموث رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر وتوقف رصيد نوتينجهام فورست عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر.

وفي المباراة الثامنة، تعادل نيوكاسل مع كريستال بالاس سلبيا.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى سبع نقاط في المركز الحادي عشر كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس عشر.



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