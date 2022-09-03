ريال مدريد يفض الشراكة في صدارة الدوري الإسباني بفوز مثير على بيتيس

المصدر: د ب أ

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فض ريال مدريد الشراكة على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بعدما تغلب على منافسه المباشر وضيفه ريال بيتيس 2 / 1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة بالمسابقة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، متفوقا على ريال بيتيس صاحب المركز الثاني برصيد تسع نقاط.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة التاسعة عن طريق فينسيوس جونيور، قبل أن يدرك بيتيس التعادل عبر سيرجيو كاناليس في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 65 سجل رودريجو الهدف الثاني لريال مدريد.

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