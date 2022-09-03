بايرن ميونخ يسقط في فخ التعادل أمام يونيون برلين

المصدر: د ب أ

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سقط فريق بايرن ميونخ في فخ التعادل 1/1 أمام مضيفه يونيون برلين، الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الألماتي لكرة القدم.

وتقدم يونيون برلين بهدف سجله شيرالدو بيكر في الدقيقة 12 وتعادل بايرن عن طريق جوشوا كيميتش في الدقيقة 15.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام يونيون برلين الذي رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

واعتلى فريق فرايبورج صدارة الدوري عقب فوزه على باير ليفركوزن 3 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فيردر بريمن على بوخوم 2 / صفر وكولون على فولفسبورج 4 / 2 وتعادل شتوتجارت مع شالكه 1/1.

وسجل أهداف فرايبورج ماثياس جينتر وميكايل جريجوريتش وريتسو دوان في الدقائق 48 و51 و72، فيما سجل هدفي ليفركوزن كريم ديميرباي وباتريك شيك في الدقيقتين 16 و65.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وتوقف رصيد ليفركوزن عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر.



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