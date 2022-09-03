انتخاب تشوبي رئيساً للاتحاد الهندي لكرة القدم

المصدر: رويترز

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أعلن الاتحاد الهندي لكرة القدم أمس الجمعة انتخاب حارس المرمى الدولي السابق كاليان تشوبي رئيسا جديدا له بعد أسبوع من رفع الاتحاد الدولي (الفيفا) الإيقاف الذي فُرض على الاتحاد المحلي للعبة بسبب وجود نفوذ طرف ثالث دون مبرر.

وكانت أعلى محكمة في الهند قد حلت الاتحاد المحلي للعبة في مايو الماضي وعينت لجنة من الإداريين للإشراف على الرياضة وتعديل النظام الأساسي للاتحاد الهندي وإجراء انتخابات معلقة منذ 18 شهرا، مما أدى إلى قرار الفيفا بإيقاف الاتحاد المحلي. وكان من المقرر إجراء انتخابات الاتحاد الهندي للعبة، الذي كان يقوده في السابق برافول باتل عضو مجلس الفيفا، بحلول ديسمبر 2020، لكنها تأجلت بسبب الجمود المحيط بتعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

وقال الاتحاد المحلي أمس الجمعة إن تشوبي، وهو سياسي في حزب بهاراتيا جاناتا بولاية غرب البنغال، فاز بالانتخابات التي أجراها الاتحاد بأمر المحكمة العليا.

وحصد تشوبي 33 صوتا بينما حصل منافسه الوحيد قائد منتخب الهند السابق بايتشينج بوتيا على صوت واحد في الانتخابات، التي حضرها ممثلون عن 34 اتحاد ولاية وجرت في نيودلهي.

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