مقابل 30 مليون يورو..برشلونة يتعاقد مع ماركوس ألونسو

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مع المدافع ماركوس ألونسو قادما من تشيلسي الإنجليزي، كجزء من صفقة انتقال المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج للجهة المقابلة، حيث انضم ألونسو، الظهير الأيسر، بعقد مدته عام واحد بشرط جزائي قدره 30 مليون يورو (8ر29 مليون دولار).

وتوج اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، والذي انضم إلى تشيلسي في عام 2016، بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الفريق اللندني خلال ستة أعوام قضاها هناك.

وعاد ألونسو إلى الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ عقد من الزمن، حيث سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي لأندية بولتون وساندرلاند الذي أعير إليه من فيورنتينا الإيطالي.

وكان اللاعب الذي تدرج في فئات الناشئين بأكاديمية "كاستيلا" في ريال مدريد قد لعب مباراة واحدة فقط للفريق الملكي قبل مغادرته إلى إنجلترا في عام 2010.

ويأتي وصوله إلى برشلونة بعد فسخ تعاقده مع تشيلسي، والذي جاء بعد تعاقد النادي الإنجليزي مع أوباميانج، لتنتهي فترته في كاتالونيا.

وأصبح ألونسو ثاني لاعب مدافع ينضم لبرشلونة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، حيث انضم هيكتور بيلرين إلى النادي الكتالوني قادما من أرسنال الإنجليزي، بعدما فسخ تعاقده هو الآخر مع ناديه اللندني.

وسيرتدي ألونسو القميص رقم 17 مع الفريق، فيما حصل بيلرين على القميص رقم 2، ولن يتواجد كلاهما في مباراة الفريق أمام إشبيلية في الدوري الإسباني نهاية الاسبوع الجاري.

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