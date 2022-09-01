كلوب يشيد بهدوء لاعبي ليفربول عقب الفوز المتأخر

المصدر: رويترز

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أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بهدوء فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق الفوز 2-1 على ضيفه العنيد نيوكاسل يونايتد في مباراة متوترة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وعانى ليفربول بعدما سحق بورنموث بتسعة أهداف يوم السبت الماضي حتى سدد البديل فابيو كارفاليو هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال كلوب لمحطة بي. تي. سبورت "يبدو أن هذه هي أفضل طريقة للفوز بمباراة - لأكون صادقا، لست بحاجة إليها كل أسبوع، لكن إذا تمكنت من القيام بذلك مرة أو مرتين فهذا جيد حقا.

"أخبرت اللاعبين بين الشوطين حتى قبل أن نتأخر 1-صفر، إننا كنا يائسين بعض الشيء في بعض المواقف، لكن عندما تبادلنا الكرة بسرعة زادت خطورتنا وحظوظنا بالفور". "كان علينا أن نجبر أنفسنا على الاحتفاظ بالهدوء أكثر قليلا والاستمرار، وفي النهاية نجحنا في ذلك؟".

وأشاد كلوب بكارفاليو، الذي أتم 20 عاما أول أمس الثلاثاء وحقق بداية رائعة منذ انضمامه للنادي قادما من فولهام في مايو الماضي.

وقال المدرب البالغ عمره 55 عاما "إنه مهم جدا بالنسبة لنا، وإذا كان جيدا كما هو، فإنه يحتاج إلى مثل هذه اللحظات (الكبيرة) أيضا، وهذا الهدف يساعده بشكل واضح".

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