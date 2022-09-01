يوفنتوس يعود للانتصارات ونابولي يواصل نزيف النقاط بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على ضيفه سبيزيا، اليوم الأربعاء، في المرحلة الرابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل نابولي 1 / 1 مع ضيفه ليتشي.

وارتفع رصيد يوفنتوس، الذي تعادل مع سامبدوريا وروما في المرحلتين الماضيتين بالمسابقة، إلى 8 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد سبيزيا عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

وافتتح دوشان فلاهوفيتش التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف أركاديوز ميليك الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليقضي نهائيا على آمال سبيزيا في اقتناص نقطة التعادل على الأقل.

من جانبه، أهدر نابولي نقطتين ثمينتين في صراع المنافسة على الصدارة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 / 1 مع ضيفه ليتشي، ليواصل نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي.

وبات نابولي، الذي تعادل مع فيورنتينا في المرحلة الماضية، في المركز الثالث برصيد 8 نقاط، في حين رفع ليتشي رصيده إلى نقطتين في المركز الخامس عشر.

وبادر نابولي بالتسجيل من خلال إليف إلماس في الدقيقة 27، ولكن سرعان ما أدرك ليتشي التعادل عبر لورنزو كولومبو في الدقيقة 31، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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