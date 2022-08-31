ليدز ينتفض ويتعادل مع إيفرتون بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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ألغى لويس سينيستيرا لاعب ليدز يونايتد هدف أنطوني جوردون لاعب إيفرتون في الشوط الأول ليتعادل الفريقان 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدأ جوردون، المرتبط بقوة بالانتقال إلى تشيلسي، تحركا وأنهاه ليحرز الهدف الأول في الدقيقة 17، حيث دخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قبل أن يتسلم تمريرة أليكس إيوبي ويسدد الكرة بين ساقي إيلان ميسلييه حارس ليدز.

وأهدر رودريجو مورينو مهاجم ليدز فرصة ذهبية ليدرك التعادل لفريقه في الدقيقة 22 حيث أرسل جاك هاريسون الكرة عبر منطقة الجزاء لكن اللاعب الإسباني فشل في التحكم بالكرة أمام المرمى.

وغادر اللاعب البالغ من العمر 31 عاما الملعب بعد عشر دقائق إثر تعرضه لإصابة في الكتف عقب التحام مع حارس إيفرتون جوردان بيكفورد.

ورغم أن ليدز استحوذ على الكرة بقية الشوط، إلا أنه عانى لاختراق دفاع إيفرتون العنيد.

وزاد ضغط أصحاب الأرض بعد الاستراحة وسجل ليدز الهدف الذي يستحقه عندما سدد سينيستيرا بقوة في الشباك بالدقيقة 55.

وأهدر الفريقان عددا من الفرص الجيدة حيث انتهت المباراة بالتعادل الذي ترك ليدز في المركز الخامس برصيد ثماني نقاط بينما صعد إيفرتون، الذي لا يزال دون أي انتصار هذا الموسم، للمركز 15 برصيد ثلاث نقاط.

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