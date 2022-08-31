ساوثهامبتون يقتنص فوزا غاليا من تشيلسي بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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قلب ساوثهامبتون تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز مثير 2 /1 اليوم الثلاثاء في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي باقي المباريات فاز فولهام على ضيفه برايتون 2 /1 في الوقت الذي تعادل فيه كريستال بالاس مع ضيفه برنتفورد 1 /1.

وعلى ملعب سينت ماري، تقدم رحيم ستيرلينج بهدف لتشيلسي في الدقيقة 23 لكن بعد خمس دقائق فقط رد روميو لافيا بهدف التعادل لساوثهامبتون وتكفل أدم أرمسترونج بهدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

الفوز رفع رصيد ساوثهامبتون إلى سبع نقاط في المركز السابع بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثامن.

وعلى ملعب كرافين كوتاج تقدم ألكسندر ميتروفيتش بهدف لفولهام في الدقيقة 48 ثم جاء الهدف الثاني لأصحاب الأرض بنيران صديقة وسجله لويس دينك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 55 وتكفل أليكسيس ماك اليستير بالهدف الوحيد لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 60.

الفوز رفع رصيد فولهام إلى ثمان نقاط في المركز السادس وتوقف رصيد برايتون عند عشر نقاط في المركز الرابع بعد تكبده الهزيمة الأولى.

وعلى ملعب سيلهرست بارك، تقدم ويلفريد زاها بهدف لكريستال بالاس في الدقيقة 59 لكن يوان ويسا خطف هدف التعادل لبرنتفورد قبل دقيقتين من النهاية.

ورفع برنتفورد رصيده إلى ست نقاط في المركز التاسع مقابل خمس نقاط لكريستال بالاس في المركز الثالث عشر.

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