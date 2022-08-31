روما ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي وإنتر ميلان يطارده

المصدر: د ب أ

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انفرد روما مؤقتا بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه مونزا 3 /صفر اليوم الثلاثاء بالمرحلة الرابعة التي شهدت فوز إنتر ميلان على ضيفه كريمونيزي 3 /1 وتعادل ميلان حامل اللقب سلبيا مع مضيفه ساسولو.

ورفع روما رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط من أربع مباريات في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان الوصيف ونقطتين عن ميلان صاحب المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط عن نابولي ولاتسيو واتالانتا وتورينو ، وجميعهم خاضوا ثلاث مباريات فقط.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقمص الأرجنتيني باولو ديبالا الوافد حديثا من صفوف يوفنتوس، دور البطولة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لروما في الدقيقتين 18 و32 وتكفل روجير إيبانيز دا سيلفا بالهدف الثالث في الدقيقة 61.

وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، تقدم إنتر ميلان بثلاثة أهداف حملت توقيع خواكين كوريا في الدقيقة 12 ونيكولو باريلا في الدقيقة 38 ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 76 ثم رد دافيد اوكيريكي بالهدف الوحيد لكريمونيزي في الثواني الأخيرة للمباراة.

وعلى استاد مابي، كان بمقدور ساسولو أن يخرج فائزا لولا إهدار دومينيكو بيراردي ضربة جزاء في الدقيقة 23.

ورفع ساسولو رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر من انتصار وحيد وتعادلين وهزيمة واحدة.

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