بورنموث يقيل مدربه بعد هزيمة ليفربول التاريخية

المصدر: رويترز

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أقال بورنموث مدربه سكوت باركر يوم الثلاثاء وبعد ثلاثة أيام من الخسارة 9-صفر أمام ليفربول في أنفيلد في ثالث هزيمة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال ماكسيم ديمين مالك النادي في بيان: أود التعبير عن خالص تقديري لسكوت وفريقه على جهودهم خلال فترة العمل معنا، ورغم ذلك فإنه من أجل مواصلة المضي قدما كفريق وكناد بصفة عامة، ينبغي أن يكون اتفاقنا غير مشروط في استراتيجيتنا لإدارة النادي بطريقة مستدامة.

وأكد بورنموث أنه سيبدأ فورا عملية البحث عن مدرب جديد، بينما سيتولى غاري أونيل المسؤولية في الوقت الحالي بشكل مؤقت.

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