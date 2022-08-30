كافاني إلى فالنسيا في صفقة انتقال مجانية

المصدر: رويترز

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أعلن فانسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق إدينسون كافاني سينضم للفريق في صفقة انتقال مجانية.

وبات مهاجم منتخب أوروغواي (35 عاما) متاحا بعد انتهاء عقده في وقت سابق من الصيف الحالي بعد أن أمضى الموسمين الماضيين في أولد ترافورد.

ووفقا للنادي الإسباني، وافق كافاني على توقيع عقد لمدة عامين وسيكون متاحا في هجوم فريق المدرب الإيطالي جينارو جاتوسو.

وفاز فانسيا بسباق التعاقد مع المهاجم المخضرم على ريال سوسيداد، الذي لا يزال يبحث عن بديل للمهاجم السويدي ألكسندر إيساك بعد انتقاله الأسبوع الماضي إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 70 مليون يورو.

ووصل كافاني بعد ظهر أمس إلى فانسيا وتحدث إلى وسائل الإعلام المحلية قبل اجتياز الفحوصات الطبية وتوقيع عقده الجديد.

وقال كافاني "أنا سعيد لوجودي هنا. أردت أن ألعب في إسبانيا وكان فانسيا على استعداد للمراهنة علي". "أحب أن أكون حيث أريد، لأنك تعيش على قوة الجماهير وحب النادي. لقد تحدثت إلى المدرب جينارو جاتوسو ومنحني فانسيا الكثير من الثقة، لذلك أتمنى أن أتمكن من تقديم أفضل ما لدي وترك صورة جيدة هنا".

وبدأ كافاني مسيرته المهنية في دانوبيو في أوروغواي قبل أن ينتقل إلى أوروبا العام 2007 حيث انضم إلى باليرمو.

وبعد أربعة مواسم في صقلية، غادر إلى نابولي حيث سجل 104 أهداف في 138 مباراة وكان هداف الدوري الإيطالي موسم 2012-2013.

وفي 2013 انضم إلى باريس سان جيرمان، حيث لعب سبعة مواسم وأصبح الهداف التاريخي للنادي.

وانضم إلى مانشستر يونايتد في 2020 ودافع عن ألوانه الموسمين الماضيين.

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