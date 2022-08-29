على سبيل الإعارة.. التونسي حنبعل ينتقل من مانشستر يونايتد إلى برمنغهام سيتي

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي برمنغهام سيتي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (شامبيونشيب) مع التونسي حنبعل مجبري لاعب فريق مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي التونسي صاحب الـ19 عاما كان متواجدا في قائمة المدرب الهولندي إيرك تن هاج وشارك في مباراتين في تايلاند وأستراليا، ضمن استعدادات مانشستر يونايتد للموسم الحالي.

وكان اللاعب التونسي قد شارك للمرة الأولى بقميص مانشستر يونايتد في المرحلة الأخيرة من موسم 2019 / 2020، ولعب مرتين في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كبديل أمام ليفربول في ملعب "أنفيلد" قبل أن يشارك كأساسي للمرة الأولى في المباراة التي خسرها الفريق صفر / 1 أمام كريستال بالاس.

ويمكن لمجبري أن يشارك مع برمنغهام للمرة الأولى غدا الثلاثاء، إذا كان جاهزا في الوقت المناسب لمباراة نورويتش سيتي في بطولة دوري الدرجة الأولى.

وقال اللاعب الذي سبق له تمثيل المنتخب الفرنسي على مستوى الناشئين في تصريحات لقناة ناديه الجديد: "هذا شرف كبير أن ألعب لهذا الفريق".

وأضاف: "لقد سمعت الكثير من أصدقائي الذين لعبوا هنا من قبل، لذلك أنا جاهز للعب لهذا الفريق".

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