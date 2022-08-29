إيكر برافو أحدث صفقات ريال مدريد

المصدر: د ب أ

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تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني مع إيكر برافو /17 عاما/ من صفوف باير ليفركوزن على سبيل الإعارة لموسم واحد.

وقضى برافو أكثر من عشرة أعوام في صفوف قطاعات الناشئين في برشلونة قبل انتقاله إلى ليفركوزن العام الماضي.

وتدرج برافو في صفوف المنتخبات الإسبانية حتى وصل لمنتخب الشباب تحت 19 عاما، كما شارك في مباراتين كبديل مع ليفركوزن على مستوى كافة المسابقات في الموسم الماضي.

وأوضح ليفركوزن عبر موقعه الرسمي اليوم الاثنين أنه توصل لاتفاق مع ريال مدريد بشأن انتقال المهاجم الشاب إلى إسبانيا.

وتردد أن ريال مدريد واجه منافسة من جانب أتلتيكو مدريد في طريق التعاقد مع برافو، كما أشارت تقارير صحفية إلى وجود بند يسمح للنادي الملكي بضم اللاعب الشاب بشكل نهائي عقب نهاية فترة الإعارة مقابل ستة ملايين يورو.

ومن المتوقع أن يشارك برافو في الفريق الرديف لريال مدريد في الموسم الحالي.

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