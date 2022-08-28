نيمار ينقذ سان جيرمان من السقوط أمام موناكو بالدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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أوقف موناكو انطلاقة مضيفه باريس سان جيرمان المثالية ببطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما تعادل معه 1 / 1، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

ورغم التعادل، استعاد سان جيرمان الصدارة مرة أخرى برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه أولمبيك مارسيليا ولانس، المتساويين معه في نفس الرصيد.

في المقابل، رفع موناكو رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني عشر.

وبادر موناكو بالتسجيل عن طريق الألماني المخضرم كيفن فولاند في الدقيقة 20، لكن النجم البرازيلي نيمار أدرك التعادل لسان جيرمان في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

كان سان جيرمان فاز بمبارياته الثلاث الأولى في البطولة هذا الموسم أمام كليرمون ومونبيلييه وليل، قبل أن يتعثر الليلة أمام موناكو على ملعب (حديقة الأمراء)، معقل فريق العاصمة الفرنسية.

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