رسمياً..روما يتعاقد مع بيلوتي

المصدر: رويترز

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أعلن نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد تعاقده مع المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي في صفقة مجانية بعقد يمتد لعام واحد مع خيار تمديده لمدة عامين آخرين.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى روما بعد سبعة مواسم قضاها في تورينو حيث خاض 251 مباراة وأحرز 113 هدفا في جميع المسابقات.

وقال بيلوتي في بيان على موقع روما على الإنترنت "تقدم روما وطموحه في الآونة الأخيرة كان في غاية الوضوح للجميع، وكلا الأمرين كانا لهما تأثير كبير علي".

كما خاض بيلوتي 44 مباراة وسجل 12 هدفا لإيطاليا وكان جزءا من الفريق الذي فاز ببطولة أوروبا عام 2021.

وجاء وصوله إلى روما بعد أن انضم مهاجم الأرجنتين باولو ديبالا في يوليو إلى فريق المدرب جوزيه مورينيو في انتقال مجاني بعد أن ترك صفوف الغريم المحلي يوفنتوس.

ويحتل روما المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط بعد ثلاث مباريات ويستضيف مونزا الصاعد حديثا بعد غد الثلاثاء.

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